Bei der Eisgala in Landsberg treten viele Stars auf

Plus Die Eiskunstlauf-Abteilung des HC Landsberg lädt wieder zur Eisgala ein. Das attraktive Programm soll am Sonntag für eine volle Halle sorgen.

Nach zweijähriger Pause findet am Sonntag, 25. Februar, endlich wieder die Eisgala im Landsberger Eisstadion statt. Und trotz der Pause konnten die Organisatoren um Christine Dirauf ein attraktives Programm zusammenstellen, kurzfristig sagte sogar noch ein EM-Medaillengewinner zu. Die Eisgala beginn um 14 Uhr.