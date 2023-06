Boogie-Woogie-Paar von Jahn Landsberg tanzt aufs Treppchen

Peter Schütz und Karin Niedermayer schaffen es beim Boogie-Woogie-Turnier in der Schweiz aufs Siegertreppchen. In Italien läuft es für das Jahn-Paar nicht so gut.

Freud und Leid lag für das Tanzpaar Karin Niedermayer und Peter Schütz von der FT Jahn Landsberg zuletzt ganz nah beisammen: Nach einem unglücklichen Turnierverlauf in Italien konnten sich die beiden Boogie-Woogie-Tänzer in der Schweiz über ihren Erfolg umso mehr freuen.

Beim Worldcup in Castellanza (Italien) verpassten die beiden den Einzug ins Halbfinale denkbar knapp um gerade mal 1,3 Punkte. Dabei war das Turnier für die beiden Boogie-Woogie-Tänzer so vielversprechend losgegangen. Nach der Vorrunde fehlten nur wenige Zehntel für den direkten Einzug ins Halbfinale ohne Zwischenrunde. Also mussten die beiden noch einmal ran. Jedoch kamen Niedermayer und Schütz nicht gut in das Lied und konnten ihre Highlight-Figuren nicht optimal platzieren. So fehlten am Ende diese 1,3 Punkte, um im Halbfinale noch mal anzugreifen.

Diesmal klappen die wichtigen Figuren wieder auf den Punkt genau

Besser lief es für die beiden beim Sportturnier mit internationaler Beteiligung in Zürich (Schweiz). Im Finale gab die langsame Runde schon mal ein gutes Gefühl für den weiteren Verlauf. Die schnelle Endrunde war sehr flott und vom Liedverlauf nicht einfach. Jedoch konnte Peter Schütz diesmal seine Stärken in der Interpretation der Lieder perfekt ausspielen, führte seine Partnerin präzise in die Highlightfiguren, die auf den Punkt genau in die Musik passten.

Die Tanztechnik wurde sehr gut durchgezogen – Karin Niedermayer und Peter Schütz zeigten perfekt zur Musik passend ihre Mooves. So sahen es auch die Wertungsrichter. Belohnt wurde das Tanzpaar der FT Jahn Landsberg dafür mit dem zweiten Platz. Nach der Enttäuschung beim Weltcup in Italien war die Freude diesmal entsprechend groß. (AZ)