Landsberg/Denklingen

25.09.2023

Spieler des VfL Denklingen zeigen eingeforderte Reaktion

Plus Mit einer souveränen Leistung betreiben die Fußballer des VfL Denklingen Wiedergutmachung in der Bezirksliga. Jahn Landsberg ist chancenlos gegen Aubing.

Punktgleich auf den Rängen sechs und sieben der Tabelle der Bezirksliga Oberbayern Süd finden sich die Fußballer von Jahn Landsberg und Denklingen nach ihren Heimspielen wieder. Während dem VfL gegen Deisenhofen II ein Befreiungsschlag gelang, verlor die FT Jahn gegen den Aufstiegskandidaten Aubing deutlich. Landsbergs Trainer zeigte sich danach beeindruckt vom Gegner.

„Das 1:4 war verdient für Aubing, auch in der Höhe. Sie sind die bislang beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben“, resümierte Jahns Trainer Armin Sanktjohanser nach der Partie. Seine Spieler hätten sich zwar zu viele Fehlpässe geleistet und viele Zweikämpfe verloren, doch auch mit einer sehr guten Leistung wäre es sehr schwer gewesen, gegen diesen Gegner etwas zu holen, sagte er. Schon nach acht Minuten musste die FT Jahn wechseln. Für Florian Wilhelm kam Luca Siegl in die Partie. Wilhelm verletzte sich im Duell mit einem Gegner und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus. Immerhin gelang Jahn der Führungstreffer. Über drei Stationen konterten sie Aubing aus. Beim 1:1-Ausgleich bekamen die Gastgeber keinen Zugriff bei der Flanke und Aubings Stürmer stand goldrichtig. „In der zweiten Halbzeit haben sie uns dann an die Wand gespielt“, räumte Sanktjohanser ein.

