Landsberg

Der HC Landsberg tauscht kurzfristig den nächsten Gegner

Am Freitag war Landsberg (schwarze Trikots) chancenlos gegen Regensburg.

Plus Das Spiel des HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga in Passau ist coronabedingt abgesagt. Es gibt bereits Ersatz. Die Lechstädter beklagen personelle Ausfälle.

Von Christian Mühlhause

Vergangenes Wochenende musste der HC Landsberg seine beiden Partien in der Eishockey-Oberliga coronabedingt absagen. Jetzt hat es Passau erwischt, gegen die die Riverkings am Sonntag, 16. Januar, hätten antreten sollen. Die Niederbayern befinden sich in Quarantäne. Doch es ist bereits Ersatz gefunden.

