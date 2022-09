Der letzte Schritt in der Vorbereitung für Landsberger Stadtlauf

Plus Das LT-Laufteam trifft sich zur letzten Trainingseinheit vor dem Hardy’s Stadtlauf. Am 3. Oktober findet die Traditionsveranstaltung statt, zu der man sich noch anmelden kann.

„Vielleicht machen wir intuitiv schon alles richtig. Aber das werden wir erst wissen, wenn wir es ausprobiert haben“, leitet Jan Vosseler die heutige Trainingseinheit ein. Das letzte gemeinsame Training: Kurz vor dem Hardy’s Stadtlauf am Montag, 3. Oktober, soll dieses Treffen noch einmal Gewissheit bringen. Die Gruppe von Walkern und Läufern, die gemeinsam als „Laufteam Landsberger Tagblatt“ starten werden, soll heute merken, ob sie sich auch wirklich in ihrem idealen Leistungsbereich bewegt.