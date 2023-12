Der neue Vorsitzende will die Jahn-Familie wieder aufleben lassen

Bei der FT Jahn Landsberg gibt es einen neuen Vorstand. Der bisherige Fußball-Abteilungsleiter Andreas Schillinger ist neuer Vorsitzender und hatte einige Pläne.

Die FT Jahn Landsberg hat sich mit einem neu gewählten Vorstand für die Zukunft ausgerichtet Andreas Schillinger, langjähriger Fußball-Abteilungsleiter, ist an die Spitze der Jahn-Familie gewählt worden. Der neue Vorsitzende hatte einige Pläne, stellt aber auch klar, dass „alle an einem Strang ziehen müssen“, um diese umzusetzen.

Auf der Hauptversammlung wählten die Mitglieder Andreas Schillinger zum 1. Vorstand, Ernst Stefani zum 2. Vorstand, Dominik Rill zum Schatzmeister und Beate Krebs zur Schriftführerin. Zudem hat der Verein mit Matthias Neumann nach Jahren auch wieder einen Jugendleiter. „Als man auf mich zugekommen ist, ob ich diesen Posten übernehmen würde, war klar, dass es nur mit einem Team geht, dem ich vertrauen kann“, sagte Andreas Schillinger im Gespräch mit unserer Redaktion. Ernst Stefani sei ein langjähriger Weggefährte in der Fußball-Abteilung, Dominik Rill Betriebswirt und könne damit „mit Zahlen sehr gut“, so Schillinger.

Jahn Landsberg hat nach langer Zeit wieder einen Jugendleiter

Mit Beate Krebs als Schriftführerin habe er ebenso eine Wunschkandidatin wie mit Matthias Neumann als neuem Jugendleiter. „Er hat viele Pläne, wie man die Jugendarbeit der Abteilungen untereinander verbessern kann.“ So sei unter anderem ein Schnuppertag im Sportzentrum mit allen Abteilungen in Planung.

Überhaupt sei es sein Hauptanliegen, so Schillinger, dass die Jahn-Familie wieder zum Leben erwacht. Bei der Feier zum 100-jährigen Bestehen in diesem Jahr habe sich gezeigt, dass der Zusammenhalt nicht mehr wie früher bestehe. Zum einen beteiligten sich zu wenig Abteilungen an den Feierlichkeiten, zum anderen sei es ernüchternd gewesen, wie wenig Mitglieder auch den Weg ins Festzelt gefunden hatten. „Da hat es im Anschluss schon in einigen Abteilungen gescheppert“, sagt der neue Vorsitzende.

Nicht alle Abteilungen bringen sich in die Jahn-Familie ein

Seine Bestandsaufnahme aktuell zeige, dass es einige Abteilungen gebe, die hervorragende Arbeit machten, andere jedoch „ihre eigene Suppe kochen“, und das soll sich in Zukunft ändern. „Wer nur unter dem Dach der FT Jahn Landsberg ist, weil der Verein die Hallenkosten bezahlt, wird künftig genau beobachtet“, kündigt Schillinger an. Denn schließlich sei die Jahn-Familie das, was die FT ausmache. „Wir müssen das auch in unserer Außendarstellung wieder mehr herausstellen.“ So sollen auch die Sozialen Medien in Zukunft eine größere Rolle spielen: „Wir haben unheimlich erfolgreiche Abteilungen“, so der neue Vereinsboss, das müsse mehr publik gemacht werden.

Dass diese Änderungen nicht von heute auf morgen stattfinden können, ist Schillinger klar: „Wir müssen mit kleinen Schritten anfangen, um dann auch etwas Großes in Angriff nehmen zu können.“ Wie etwa die MCArena, eine Freilufthalle, für dessen Bau aktuell die Vorarbeiten laufen. „Wir schaffen dafür gerade die Grundlagen, in den nächsten zwei Jahren wird sich da vermutlich noch nichts tun.“ Ganz anders sieht es mit einem kleinen Soccerfeld um, das gebaut werden soll, auch die Umrüstung der Flutlichtanlage stehe im nächsten Jahr an. Das müsse finanziell gestemmt werden und „dabei müssen wir auch die Schulden vom Umbau noch im Hinterkopf haben“, so Schillinger. Er kündigte an, sich nun ein Jahr „anzusehen, ob etwas vorangeht“, gewählt ist er für zwei Jahre. „Ich übernehme die Aufgabe gerne, aber ich muss auch sehen, dass sich was tut.“

Andreas Schillinger war lange Jahre Fußball-Abteilungsleiter

Schillinger hat bei der FT Jahn bereits einiges bewegt: Vor mehr als zehn Jahren war er Abteilungsleiter bei den Fußballern geworden. „Damals waren nur noch sieben Spieler im Training“, blickt er zurück. In der vergangenen Saison feierten die Jahnler mit dem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga ihren bislang größten Erfolg. Neu gewählt wurden bei der Hauptversammlung auch Karin Federl und Gerhard Klos als Kassenprüfer.