Ein emotionaler Auftaktsieg für den TSV Landsberg

Plus Der Sieg zum Auftakt der Bayernligasaison ist Schwerstarbeit für den TSV Landsberg. Der Sportliche Leiter sieht die Rote Karte und der Verein setzt ein Zeichen für den schwerkranken Max.

Von Christian Mühlhause

Nach der Partie schrien die Spieler des TSV Landsberg in der Kabine ihre Freude und Erleichterung über den schwer erkämpften Sieg gegen Hallbergmoos heraus und stimmten den bei Fußballfans beliebten Gesang „Humba Täterä“ an. Es war ein Nachmittag der Emotionen, was mit dem Spielverlauf, dem Sportlichen Leiter Landsbergs und der schweren Erkrankung des vierjährigen Max’ zu tun hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

