Ein Sieg des Willens für die Handballer des TSV Landsberg

Die Herren I des TSV Landsberg feiern in der Handball-Landesliga einen wichtigen Erfolg. Der Aufsteiger hat jetzt einen Puffer zum Tabellenkeller.

Es war schon irgendwie ein Arbeitssieg, aber nicht nur: „Ich glaube, wir wollten den Sieg mehr“, sagte der Landsberger Kai Roth nach dem 31:28-Erfolg gegen den HT München II.

Die unglückliche Niederlage vom vergangenen Wochenende war wohl noch in den Köpfen der Landsberger. Der TSV begann das Heimspiel gehemmt, ließ den Gästen in der eigenen Abwehr viel Raum und im Angriff fehlte der Druck. Das nutze der HT auch gerne aus und führte nach fünf Minuten bereits 4:1. TSV-Trainer Dirk Meier musste schon zur grünen Karte greifen und eine Auszeit nehmen.

Auszeit bringt Landsberger Handballer in die Spur

Das fruchtete und jetzt kamen die Landsberger mit mehr Energie immer besser ins Spiel. Beim 4:5 (8.) war man wieder dran und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Für den Ausgleich reichte es jedoch noch nicht. Mangelnde Chancenverwertung und technische Fehler verhinderten etliche Treffer - aber man blieb dran (8:9/14.). Schwierig wurde es, als man in doppelte Unterzahl geriet, aber das löste man mit Bravour und endlich gelang auch der Ausgleich (9:9/17.). Aber Stabilität brachte man nicht ins Spiel – die Gäste konterten (10:13/22.). Bis zur Pause waren die Landsberger aber wieder dran und nur durch einen Fehlpass wenige Sekunden vor der Halbzeit ging man mit einem 15:16-Rückstand in die Kabine.

Im zweiten Durchgang war es zunächst das gleiche Bild. Die Gäste waren meist vorne, aber Landsberg ließ sich nicht abschütteln. Daran änderte zunächst auch die erste Führung nichts (21:20/42.). Aber die Gastgeber wirkten nun etwas stabiler und arbeitete konsequent weiter. Auch einen Zwei-Tore-Rückstand (23:25/48.) holte man wieder auf. Das beeinflusste den HT München – das Spiel der Gäste war nicht mehr so temporeich und es schlichen sich mehr Fehler an.

In den letzten zehn Minuten ist der TSV Landsberg klar überlegen

Die letzten zehn Minuten gehörten endgültig den Gastgebern. Im Tor zeigte Dominik Keller ein paar ganz wichtige Paraden und nach dem 25:25 (51.) ging man immer wieder in Führung und baute die in den letzten Spielminuten noch zum 31:28 Erfolg aus.

„Das war natürlich ein extrem wichtiger Sieg für uns, für die Tabelle und die Moral, schon so was wie ein Arbeitssieg, aber die Jungs haben nie aufgegeben, immer weiter gemacht“, lobte Trainer Dirk Meier sein Team. Jetzt steht man zum Ende der Hinrunde vier Punkte vor dem direkten Abstiegsplatz und kann mit etwas mehr Optimismus in die Rückrunde gehen.

TSV: Dominik Keller, Hendrik Nietsch, Nikolai Putz (1), Christian Eisen (1), Johannes Kauter (1), Fynn Meier (4), Andreas Leppert (3), Alexander Schwarz (6), Nico Jorasch, József Balogh (5), Gatto Piepenburg, Dominik Denner, Kai Roth (8/4), Paul Vanderhoeven (2).

Für die zweite Herrenmannschaft gab es in der Bezirksklasse gegen Murnau den vierten Sieg in Folge. Allerdings machte es der TSV Murnau II den Gastgebern lange nicht einfach und erst in der zweiten Hälfte erarbeitete man sich den entscheidenden Vorteil, um den 27:21-Erfolg einfahren zu können.

Die Gastgeber können sich nicht absetzen

Zwar legten die Landsberger immer wieder vor, konnten sich aber nicht absetzen. So stand es zur Pause 15:14 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel wurde das Landsberger Spiel zusehends stabiler und man gab die Führung nicht mehr ab. Dabei konnte man auch auf eine Steigerung der beiden Torhüter Leon von Hayek und Christopher Licht bauen, die drei Siebenmeter entschärften. In der Tabelle liegen die Landsberger auf Platz drei, punktgleich mit dem Zweiten Murnau.

TSV: Leon von Hayek, Christopher Licht, Yannick Müller (5/2), Raphael Altmiks, Simon Metzner (6), Matthias Vollhaber (1), Florian Redl (8), Moritz Hierstetter (2), Jonas Sirch (2), Florian Hausner (1), Christian Otazia Liebeskind (3).