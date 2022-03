Eishockey: HC Landsberg feiert mit den Fans den Saisonabschluss

Diesmal hat es wieder geklappt: Der Eishockey-Oberligist feiert mit den Fans den Saisonabschluss. Höhepunkt ist die Versteigerung der Trikots.

Bei bestem Wetter trafen sich die Mannschaften des HC Landsberg, Fans, Eltern und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, um den letzten Eistag im Landsberger Eisstadion und damit auch das offizielle Saisonende zu feiern. Mit dabei war auch das Oberligateam um Trainer Sven Curmann. Die Trikotversteigerung seiner Mannschaft stellte auch den Höhepunkt des Tages dar, so der HC Landsberg in seiner Pressemitteilung.

Zunächst standen sich aber bereits in den Morgenstunden die U9A-Mannschaft des HCL und die Mannschaft des Augsburger EV gegenüber. Obwohl dabei natürlich auch um Tore gekämpft wurde, steht in dieser Altersklasse aber noch der Spaß und nicht das Ergebnis im Vordergrund. Gegen Mittag kam es dann zum Duell des U15-Teams mit dem EHC Lustenau aus Österreich. Das knappe Spiel konnte die Mannschaft von Coach Martin Hoffmann mit 4:3 für sich entscheiden.

Großer Erfolg für die Nachwuchsmannschaft des HC Landsberg

Für den geselligen Teil am Nachmittag wurden die Sitzplätze kurzerhand in die Sonne vor das Eisstadion verlegt und so konnten die zahlreichen Gäste bei frühlingshaften Temperaturen die U13A-Mannschaft bejubeln, die für das Erreichen des 3. Platzes in der Bayernliga-Endrunde geehrt wurde. Besser als das Team waren in dieser Saison in Bayern lediglich Augsburg und Landshut. Die Bayernliga stellt in dieser Altersklasse die höchstmögliche Liga in Deutschland dar.

Im Anschluss wurden die Endjahrgänge des U20-Teams für ihren jahrelangen Einsatz für den HCL geehrt. Die Spieler wechseln teilweise zu anderen Vereinen, eventuell wird man aber auch den einen oder anderen in der Oberliga-Mannschaft wiedersehen. Geehrt wurden: Daniel Mückl, Stephan Sailer, Emanuel Geiger, Benedek Radvanyi, Kevin Fortner, Magnus Wagner, Luis Hegner, Kristian Iltschenko, Lucas Spindler und Clemens von Friderici.

Riverkings-Spieler legen auf ihre Trikots noch was oben drauf

Nach zwei Jahren Pause konnte dieses Jahr wieder die traditionelle Trikotversteigerung der Riverkings stattfinden. Die inzwischen schon legendäre Veranstaltung wurde launig von den Spielern Markus Jänichen, Michael Güßbacher und Pressesprecher Joachim Simon moderiert. Um einen möglichst guten Preis für ihre Trikots zu erzielen, ließen sich die Spieler und auch die Moderatoren einiges einfallen. So wechselten zusammen mit den Trikots zum Beispiel zwei Torwartschläger, ein Steer Holz und eine Sonnenbrille den Besitzer.

Außerdem pries Adriano Carciola sein Trikot mit einem Lauf auf dem Catwalk mit wehenden Haaren an. Die Höhepunkte waren aber sicherlich ein mehr oder minder erotischer (Teil-)Strip von Florian Reicheneder, sowie ein zum Besten gegebenes Lied von Nachwuchskoordinator Marcel Juhasz, der den bei der Ingolstädter DEL-Mannschaft weilenden Jonas Stettmer während der Versteigerung vertrat. Insgesamt gingen die Trikots weg wie warme Semmeln, teilt der Verein mit, und erzielten allesamt erstaunliche Preise. Spitzenreiter waren dabei die Jerseys von Jonas Stettmer, Mika Reuter, Dennis Neal und Jonas Schwarzfischer, die alle Preise von über 200 Euro erzielten. Bei einem gemeinsamen Bier ließen nach der Versteigerung Fans und Mannschaft die Saison ausklingen. (lt)