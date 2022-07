Laura Fühler aus Finning träumt vom Profifußball

Plus Laura Fühler gehört zu den größten Nachwuchshoffnungen im Kreis Landsberg. Die Fußballerin spielt in der D-Jugend des TSV Landsberg mit den Buben. Ihr Talent fällt auch überregional auf.

Fußball ist eine Sportart, die immer noch deutlich mehr Buben als Mädchen betreiben. Mit Sydney Lohmann aus Pürgen stammt aber eine der besten Spielerinnen Deutschlands aus dem Landkreis Landsberg. Sie gehört auch dem Kader der Nationalmannschaft bei der derzeit stattfindenden Europameisterschaft an. In ihre Fußstapfen würde gerne die zwölfjährige Laura Fühler vom TSV Landsberg treten, die zu den großen Nachwuchshoffnungen im Landkreis zählt und viel investiert, um ihren Traum vom Fußballprofi zu erreichen.