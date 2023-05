Handball: Landsbergs Damen wollen für guten Abschluss sorgen

Für die Damen des TSV Landsberg steht das letzte Saisonspiel in der Bezirksoberliga an. Es ist auch ein Abschiedsspiel.

Alle anderen Teams des TSV Landsberg haben die Handball–Saison 2022/2023 schon beendet. Nur für die Damen steht noch das letzte Heimspiel an. Am Samstag empfangen sie ab 14 Uhr den TSV Gilching in der Isidor-Hipper-Halle. Für beide Teams kann sich in der Tabelle nichts mehr ändern, Landsberg hat den vierten Platz in der Bezirksoberliga sicher, und die Gäste aus Gilching müssen in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.

So geht es für die Gastgeberinnen vor allem darum, noch Spaß am Handball zu haben und sich mit einer guten Leistung vom Publikum zu verabschieden. Und am meisten Spaß macht es, wenn man gewinnt. Im Hinspiel in Gilching setzten sich die Landsbergerinnen mit zwei Toren Unterschied durch und mussten 60 Minuten mit Moral und vollem Einsatz um die Punkte kämpfen, die ihnen nun ein entspanntes Saisonfinale sicherten.

Die Gäste aus Gliching müssen noch in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen

Dennoch werden die Landsberger Damen auch dieses Spiel wieder mit Engagement angehen, denn von Gilching kann man erwarten, dass sich die Mannschaft auf die Relegation vorbereitet und sicher nicht einen Gang zurückschalten wird.

Und noch einen Grund gibt es, sich mit einem Sieg zu verabschieden: Es wird auch das letzte Spiel der Landsbergerinnen unter Trainer Christoph Spitschan sein. Er beendet seine Tätigkeit und wird bis auf Weiteres nicht mehr als Trainer tätig sein. In der Landsberger Jugend wird er aber noch an der einen oder anderen Stelle unterstützen.

Die Landsbergerinnen hoffen, obwohl die Verletztenliste schon wieder länger geworden ist, noch mal mit guter Besetzung antreten zu können. (AZ)