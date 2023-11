Handballer des TSV Landsberg feiern wichtigen Sieg gegen Verfolger

Im Kampf um den Klassenerhalt ist den Handballern des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga ein wichtiger Erfolg gegen Immenstadt gelungen.

Es war schon so etwas wie ein Vier-Punkte-Spiel für die Handballer des TSV Landsberg gegen Immenstadt im gut gefüllten Sportzentrum. Vor der Partie standen die Gäste in der Tabelle der Bezirksoberliga mit einem Punkt weniger als der TSV auf Platz elf.

Die Gastgeber ließen aber von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Diesmal waren die Landsberger wieder deutlich besser aufgestellt. Die Gäste dagegen mussten auf zwei wichtige Akteure verzichten. Mit einem Doppelschlag sorgte Fynn Meier für eine klare Führung (2:6/14.). Die Gäste reagierten mit einer Auszeit – die aber nicht nachhaltig war. Zur Pause führte Landsberg mit 15:5.

Landsberg zieht das Tempo an

Nach dem Wechsel präsentierten sich die Gäste stabiler und die Gastgeber gingen manchmal nicht mehr mit der letzten Konsequenz zu Werke. Es gelang den Gästen, auf 20:13 zu verkürzen (46.). Aber dann legte Landsberg wieder einen Zahn zu. Trainer Florian Pfänder setzte verstärkt auf die jungen Spieler und die hielten das Tempo hoch. Am Schluss stand ein verdienter 30:19- Erfolg. Damit ist der TSV auf den neunten Tabellenplatz geklettert und hat Anschluss an das breite Mittelfeld.

„Es war wichtig, heute zu gewinnen und so den Anschluss nach oben zu halten. Wenn das dann noch so klar geht, umso besser“, so Trainer Pfänder und fügte an: „Gut, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen, vielleicht können wir so langsam mehr Stabilität aufbauen.“ (AZ)

TSV: Keller, von Hayek, Piper (1), Putz (1), Eisen (1), Weigel, Meier (7/1), Müller (3), Spieß (5/1), Leppert (1), Piepenburg (1), Grieshammer (5), Ontl (5).

