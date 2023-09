Landsberg X-Press lädt Fans zur Meisterfeier

Die Footballer des Landsberg X-Press feiern mit den Fans den Titel in der Regionalliga. Im Sportzentrum Landsberg ist dafür alles bereit.

Das letzte Spiel der Football-Regionalliga für den Landsberg X-Press liegt schon etwas zurück. Und abgeschlossen ist die erfolgreiche Saison noch nicht: Am Samstag, 30. September, findet noch die Meisterfeier statt, und dazu sind auch die Fans ins Landsberger Sportzentrum eingeladen.

Es war eine ausgesprochen spannende – und am Ende auch erfolgreiche Saison für die Landsberger Footballer. Den Meistertitel hatte man als Ziel ausgegeben, doch dann setzte es nach dem Auftaktsieg schon im zweiten Spiel gegen Ulm/ Neu-Ulm eine Niederlage. Als auch noch das vierte Spiel gegen die Franken Knights verloren ging, schienen die Titelträume zu platzen. Doch die X-Men bewiesen danach eiserne Nerven: Es blieb bei diesen beiden Niederlagen. Und den härtesten Konkurrenten, Neu-Ulm, besiegte der X-Press zu Hause eindrucksvoll mit 47:32. Damit hatte man den direkten Vergleich gewonnen und stand am Ende – punktgleich – mit Neu-Ulm auf Platz eins in der Regionalliga Süd.

Landsberg X-Press verzichtet auf Play-offs

Auch wenn die Landsberger nach reiflicher Überlegung auf die Play-offs verzichteten: Den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte will man noch mit den Fans feiern. Für einige Spieler wird es auch ein Abschiedsfest werden – unter anderem Quarterback Lukas Saurwein verschlägt es beruflich für längere Zeit ins Ausland. Die Meisterfeier findet am Samstag, 30. September, ab 18 Uhr in der Wandelhalle im Landsberger Sportzentrum statt.

