Landsbergs Handballer holen trotz guter Torausbeute keine Punkte

Die Handballer des TSV Landsberg treffen gegen Weilheim 33-mal und verlieren dennoch deutlich. Die Damen geraten gegen Spielende in doppelte Unterzahl.

Am Schluss machten es die Landsberger TSV-Handballerinnen in der Bezirksoberliga gegen den SV Pullach noch mal spannend. Die Spielerinnen waren sich später einig: Das hätte es beim 27:25-Sieg nicht gebraucht.

Die Gäste von der Isar, aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz, präsentierten sich im Landsberger Sportzentrum von Beginn an wach, versuchten über schnelles Spiel zum Erfolg zu kommen. Landsberg lag schnell 0:3 hinten (4.). Das Team blieb ruhig und stand dann in der Abwehr besser und machte weniger Fehler. Die Partie verlief ausgeglichen (9:9/22.), Landsberg tat sich gegen die bewegliche Pullacher Abwehr schwer. Zur Pause lag der Vorteil bei den Gastgeberinnen (12:11).

Handballerinnen des TSV Landsberg geraten in doppelte Unterzahl

Nach dem Wechsel kamen die TSV-Damen gut ins Spiel. Mit drei schnellen Toren zog das Team auf 15:11 davon und konnte diesen Vorsprung sogar ausbauen (23:17/47.). Aber die Gäste ließen sich nicht abschütteln und kämpften sich wieder heran. In der Abwehr gingen sie schnell auf Kontakt und das TSV-Angriffsspiel verlor etwas an Klarheit, Chancen wurden vergeben. Pullach verkürzte auf 24:22 (54.). Dann erarbeitete sich Landsberg aber wieder einen Vier-Tore-Vorsprung. Mit zwei Strafzeiten und 90 Sekunden in doppelter Unterzahl machte es sich die Mannschaft gegen Ende aber selber schwer. Doch mit all ihrer Erfahrung nahmen die Landsbergerinnen das Tempo raus, spielten überlegt und kontrolliert und Pullach agierte einen Tick zu hektisch. So gelang den Gästen nur noch ein Treffer und Landsberg brachte den Sieg letztlich sicher nach Hause.

Ein positives Fazit zog Trainer Julian Beinlich nach dem Spiel: „Das war ein verdienter Sieg, auch wenn wir schwer ins Spiel gekommen sind und zeitweilig ein paar technische Fehler zu viel gemacht haben. Insgesamt bin ich zufrieden, wir haben am Schluss die Ruhe bewahrt und uns die Punkte geholt.“ In der Tabelle steht Landsberg nun auf Rang fünf und hat noch drei Spiele.

99 Bilder Die Damen des TSV Landsberg machen es spannend Foto: Thorsten Jordan

Zumindest offensiv boten die TSV-Herren in der Bezirksoberliga eine gute Leistung und trafen 33-mal. Am Ende reichte das aber nicht für Punkte im Heimspiel gegen Weilheim. Die Gastgeber fanden in der Abwehr nie den Zugriff, waren oft einen Tick zu passiv und nicht nah genug am Mann. Weilheim spielte hingegen schnell und mit Zug zum Tor. Die Gäste erarbeiteten sich einen 6:3-Vorsprung, den die Landsberger aber egalisieren konnten. In der Folge ließen sie aber zu viel liegen und kassierten zu viele einfache Gegentreffer. In die Pause ging es beim Stand von 16:22 aus Sicht der Landsberger.

In der zweiten Hälfte war die Abwehr etwas besser, und im Angriff profitierte Landsberg mit schnellem Spiel nach vorne von den Ballgewinnen. Es schien, als wäre noch etwas möglich (21:25/36.). Aber dann lief im Angriff fast gar nichts mehr und Weilheim traf regelmäßig (22:30/43.). Auch wenn es Phasen gab, in denen die Landsberger wieder gut mitspielten und etwas verkürzen konnten – eine Aufholjagd war nicht drin. Am Ende hieß es 33:40.

42 Bilder Nichts zu holen im Derby für den TSV Landsberg Foto: Thorsten Jordan

Enttäuscht war danach Trainer Florian Pfänder: „Das war einfach zu wenig, auch zu wenig von dem, was wir uns vorgenommen hatten, gegen einen Gegner, den wir im November noch mit einer knappen Besetzung geschlagen haben.“ Jetzt rückt das Thema Klassenerhalt immer mehr in den Fokus. Auch wenn die Zahl der Absteiger erst spät in der Saison feststehen wird, ist jetzt schon klar, dass Landsberg (14:22 Punkte) den aktuellen neunten Platz tunlichst halten sollte, um der drohenden Relegation zu entgehen. Verfolger Herrsching (13:25) hat überraschend gegen den Rangvierten Waltenhofen gewonnen. (AZ)

TSV-Herren: Keller, Ruenz, Piper, Putz (5), Eisen (1), Jorasch, Meier (8), Spieß (3), Kauter (1), Piepenburg (5), Spranger (1), Roth (7/2), Ontl (1).

TSV-Damen: Marx, Kunstmann, Hier-stetter (6), Praßler (3), Bonfert (1), Kemeny (1), Schink (1), Seidler, Makella (1), Juchem (1), Cistelecan (6/1), Kerler (1), Fugatt (6/3).