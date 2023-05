Leistungsträger verlängert beim HC Landsberg

Der HC Landsberg kann in der kommenden Bayernligasaison weiter auf einen seiner Topscorer bauen. Der Mittelstürmer bringt sich auch beim Nachwuchs ein.

Mit dem zweitbesten Scorer (Tore plus Vorlagen) der vergangenen Saison in der Eishockey-Oberliga kann der HC Landsberg auch in der kommenden Saison planen, darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Dann tritt die Mannschaft nach dem freiwilligen Rückzug in der Bayernliga an.

Mit dabei sein wird dann auch wieder Frantisek Wagner. Der 26-jährige Mittelstürmer erzielte in der vergangenen Saison 40 Punkte. Wagner, der die deutsche und die tschechische Staatsbürgerschaft besitzt, kam zur Saison 2021/22 an den Lech. Zuvor stand er für die Bayreuth Tigers in der DEL2 und für die Saale Bulls in der Oberliga Nord auf dem Eis. Das Eishockeyspielen erlernte er im tschechischen Kadan, bevor er lange Jahre für Pirati Chomutov spielte. Im Seniorenbereich erzielte Wagner als junger Spieler in der zweiten tschechischen Liga in 178 Spielen 63 Punkte und scorte in 49 Spielen für Tschechiens Nachwuchsnationalmannschaften 20 Mal.

Er trainiert auch den Landsberger Eishockey-Nachwuchs

Außer als Stürmer in der Bayernligamannschaft wird Frantisek Wagner auch als Co-Trainer im Nachwuchs auf dem Eis stehen. Vizepräsident Michael Grundei: "Ich freue mich sehr, dass Frantisek auch für die Bayernliga zugesagt hat. Er hat sich in den letzten zwei Jahren nach einigen Verletzungen richtig gut entwickelt und ist einer der wichtigsten Bausteine in unserer Offensive. Charakterlich passt er super zu uns, er ist ein ganz feiner Mensch und wird uns sicher in der kommenden Saison viel Freude bereiten."

Frantisek Wagner sagt: “Mir gefällt es in Landsberg richtig gut, deshalb bin ich froh, dass ich auch in der kommenden Saison zusammen mit der Mannschaft auf Torejagd gehen kann. Wir wollen den Fans in der kommenden Saison Hockey mit Leidenschaft und Erfolg bieten. Darauf werde ich mich intensiv vorbereiten. Außerdem freue ich mich, dass ich die Kids aus dem Nachwuchs auch in der kommenden Saison begleiten kann. Auch hier wollen wir gemeinsam Spaß haben und uns als Team weiterentwickeln.

Topscorer in der vergangenen Saison war Adriano Carciola. Er hat den Verein verlassen. (AZ)

