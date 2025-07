Medaillen bei bayerischer Meisterschaft für Landsberger Bogenschützen und Jugend der FT Jahn

Kürzlich vertraten eine Frau und acht Männer die Landsberger Bogenschützen bei der bayerischen Landesmeisterschaft WA3D auf dem Gelände des Schützenvereins Aschberg Aislingen. Die Aislinger hatten den Vereinsparcours nahezu komplett umgebaut, sodass den Schützinnen und Schützen ein abwechslungsreicher und anspruchsvoller Wettkampf geboten wurde.

Die Landsberger Bogenschützen konnten zum Teil an die Erfolge bei der oberbayerischen Meisterschaft anknüpfen. Jakob Elfinger, amtierender oberbayerischer Meister in der Seniorenklasse, konnte sich den Vizetitel sichern und seine grandiose Leistung in seiner ersten Meisterschaftssaison ausbauen. Ebenso konnte Jürgen Gleich, Mitglied des Nationalkaders bei der Europameisterschaft in Serbien im Herbst, an seine hervorragende Leistung bei oberbayerischen Meisterschaft anknüpfen und sicherte sich den bayerischen Meistertitel in der Klasse der Traditionellen Bogenschützen Herren. Vizemeister wurde der Landsberger Klaus Wastian, der nach einer langen Verletzungspause ein gelungenes Comeback feierte. Eine ebenso souveräne Leistung konnte Susanne Lotz abrufen, welche sich in ihrer zweiten Meisterschaftssaison bei den Traditionellen Damen Bronze sichern konnte.

Die Landsberger warten nun ab, wessen Leistungen zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft reichen, die im August in Bad Kreuznach stattfindet. Die weiteren Platzierungen: Alexander Breier - 9. Platz – Traditionell Master; Marcel Pleik - 15. Platz – Traditionell Herren; Andreas Rauschert - 19. Platz – Blankbogen Herren; Manuel Müller - 21. Platz – Traditionell Herren, Joachim Obermeier - 42. Platz – Traditionell Master.

Die Jugend der Bogenschützen der FT Jahn Landsberg holte bei der bayerischen Meisterschaft Bronze. Im Bild von links: Theresa Pfeffer, Fabian Bippus und Konrad Ries. Foto: Rauscher

Erfreulich verlief die bayerische Meisterschaft auch für die Jugend von Jahn Landsberg. Die junge Mannschaft mit Theresa Pfeffer, Konrad Ries und Fabian Bippus war auf der neuen Bogenanlage in München Hochbrück gefordert und holte Bronze. Bei hohen Temperaturen, aber guten Windverhältnissen, konnte jeder der Jungschützen sein Leistungsniveau erreichen. Unter 13 Mannschaften schafften sie den Sprung auf das Podest. Sie mussten nur den Topteams aus Natternberg und Waldtrudering den Vortritt lassen. Es wurden 2x 36 Pfeile auf 60 Meter Entfernung geschossen. Die Sportler hoffen, dass die Leistung reicht, um sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, die in Wiesbaden stattfindet. Der Termin liegt allerdings mitten in den bayerischen Sommerferien, was ein kontinuierliches Training erschwert. (AZ)