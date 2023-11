Landsberg

Sechsfache Olympiasiegerin gibt bei Sportlerehrung private Einblicke

Plus Rennrodlerin Natalie Geisenberger ist bei der Sportlerehrung in Landsberg zu Gast. Sie spricht über ihre Karriere, die Zeit danach und ärgert sich über eine Frage.

Von Christian Mühlhause

Gold bei Olympischen Spielen zu gewinnen, ist das Größte, was ein Sportler erreichen kann, sofern seine Sportart zum Programm gehört. Sechsmal ist dies Rennrodlerin Natalie Geisenberger in ihrer Karriere gelungen. Normalerweise würde sie sich derzeit wieder in der heißen Phase der Wettkampfvorbereitung befinden, die Saison beginnt im Dezember. Doch sie hat im September das Ende ihrer Karriere verkündet und konnte deswegen bei der Sportlerehrung des Landkreises Landsberg als Überraschungsgast dabei sein. Geisenberger verriet auf welche Jobangebote sie warte, warum die Schuhe das Schlimmste beim Rennrodeln sind und sie eine Meinungsverschiedenheit mit ihrer Hebamme hatte. Über eine Frage ärgerte sie sich auch.

Geisenberger gewann bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang Gold im Einsitzer und Team und dann noch einmal nach der Geburt ihres Sohnes Leo in Peking. Moderatorin Ulla Müller erkundigte sich, wie sie den Wiedereinstieg nach der Geburt gemeistert habe. „Einem Vater wird diese Frage nicht gestellt. 80 Prozent der Jungs bei uns haben auch Kinder“, entgegnete Geisenberger. Es müsse jeder für sich eine geeignete Lösung finden, betonte sie. „Für mich war klar, dass ich meinen Sohn dabei haben will, sonst mache ich es nicht. Zum Glück ist er sehr pflegeleicht. Mit unserer Tochter hätte das wohl nicht geklappt.“ Lina erblickte im Januar dieses Jahres das Licht der Welt.

