Landsberg/Penzing/Unterdießen

vor 31 Min.

Aufstieg in Bezirksliga für Jahn Landsberg zum Greifen nah

Plus Jahn Landsberg kann daheim den Aufstieg in die Bezirksliga klar machen. Penzing und Utting brauchen dringend Punkte.

Die FT Jahn Landsberg könnte am Samstag den Aufstieg in die Bezirksliga klarmachen. Ab 15 Uhr tritt das Team daheim gegen den SC Maisach an. Der Aufstieg könnte unter bestimmten Umständen auch gelingen, sollte die Mannschaft nicht gewinnen. Für Utting steht ein richtungsweisendes Spiel in Unterdießen an.

Landkreisduell am Sonntag in Unterdießen



Sollte Verfolger Geiselbullach nicht gegen Peiting gewinnen, wäre der Aufstieg ebenfalls schon am vorletzten Spieltag perfekt. Jahn hat bisher 16 Punkte in der Meisterrunde geholt, Maisach sieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

