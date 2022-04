TSV Landsberg: Hanns Haedenkamp feiert seinen 70. Geburtstag

Plus Hanns Haedenkamp führt den TSV Landsberg schon mehr als sein halbes Leben. Am Montag hat er Geburtstag.

Immer wieder haben Vereine Schwierigkeiten, einen Vorsitzenden zu finden. Anders beim TSV Landsberg: Seit 1986 heißt der Vereinschef Hanns Haedenkamp. Am Montag feiert er seinen 70. Geburtstag.