Turner aus dem Kreis Landsberg haben Erfolg und Spaß beim Landesturnfest

Athleten aus Scheuring, Weil und Utting starten beim Landesturnfest in Regensburg. Sie erzielen gute Ergebnisse

In Regensburg fand in diesem Jahr das bayerische Landesturnfest statt. Mit dabei waren auch die Uttinger Turner sowie eine Tanzgruppe des FC Weil und des FC Scheuring. Nur alle vier Jahre wird das Landesturnfest ausgerichtet. Die Uttinger Abordnung war mit zwölf Jugendturnern im Alter von zwölf bis 17 Jahren und den Trainern Corinne Ernst, Paul von Thülen und Armin Zach vertreten. Die Sportler starteten in je vier Turndisziplinen.

Für den Wettkampf stand keine Turnhalle zur Verfügung, die Turngeräte waren im Eishockey-Spielfeld der Trainingshalle der Regensburger Donau-Arena aufgestellt. Das bedeutete neben einem relativ kurzen Anlauf für den Sprung auch einen ungewohnten Bodenbelag. Besonders gut kam Maximilian Hirsch damit zurecht und präsentierte seine Übungen am Boden, Sprung, Barren und Reck praktisch fehlerfrei. Der Lohn war der erste Platz in der Altersklasse (AK 14/15). Das gelang auch Corinne Ernst, die in ihrer Altersklasse ebenfalls gewann.

Fleißiges Training der Uttinger zahlt sich aus

Auch alle weiteren Platzierungen der Uttinger spiegeln das fleißige Training wider – AK 12/13: 6. Constantin Kraus, 9. Ben Zach, 11. Simon Dospil, 25. Fridolin Ernst, 26. Gabriel Klein; AK 14/15: 1. Maximilian Hirsch, 3. Anian Linke, 18. Silas von Arndt, 26. Phillip Gall, 27. Valentin Ernst; AK 16/17: 7. Simon Ostermeier, 25. David Klein; AK 20-24: 9. Paul von Thülen, AK 45-49: 1. Corinne Ernst; AK 50-54: 7. Armin Zach.

Alle Uttinger Turner nahmen außerdem am „Turn-Warrior“ teil. Ein anspruchsvoller Hindernisparcours, angelehnt an die bekannte Fernsehshow. Die Uttinger David Klein und Maximilian Hirsch konnten sich für das Finale qualifizieren und belegten die guten Plätze drei und vier.

Die Atmosphäre genoss auch die Tanzgruppe DDB des FC Weil. Die war zuvor als „Crazy Angels“ und „Dance Devils“ aufgetreten, hatte sich aber zu einer Gruppe zusammengeschlossen. Beim Landesturnfest startete die Tanzgruppe mit 14 Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren. Sie präsentierten einen Tanz zum Thema Fiesta Latina auf den beiden Showbühnen in der Regensburger Innenstadt. Sie begeisterten die Zuschauenden.

138 Bilder Die schönsten Bilder vom Schauturnen des FC Weil Foto: Thorsten Jordan

Unter dem Motto „Miteinander – Füreinander“ traten die Dancing Starlets des FC Scheuring an. Sie sorgten für Stimmung, bevor die Akrobaten der „Traumfabrik“ das Publikum verzauberten. Beim Dance´n´More-Wettkampf belegte das Team den 5. Platz. (AZ)