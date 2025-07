Landsbergs Basketballer wollen in der Bezirksoberliga noch einige Plätze gutmachen

Drei Spiele haben die Landsberger Basketballer in der Bezirksoberliga noch zu absolvieren, und in diese kann das Team von Trainer „Miga“ Migala ohne Druck gehen: Der Klassenerhalt ist geschafft. Das aber reicht dem Team Heimerer Schulen nicht: Mit einem Sieg am Samstag (19 Uhr) in Bad Aibling könnten die Landsberger noch ein paar Plätze in der Tabelle gutmachen.

Schon jetzt blickt Landsbergs Betreuer Horst Geiger auf eine „Seuchen-Saison“ zurück, das aber doch noch einen guten Ausgang gefunden hat. Extreme Personalsorgen - unter anderem mussten die Landsberger sogar ein Spiel absagen - sorgten dafür, dass man kontinuierlich in der Tabelle abrutschte. Doch auf Platz acht wurde die Reißleine gezogen und dieser Platz ist HSB auch nicht mehr zu nehmen. „Aber wir könnten auch noch auf Platz sechs nach oben kommen“, sagte Horst Geiger. „Das wäre dann noch ein guter Abschluss.“

Landsberg kann denselben Kader aufbieten wie zuletzt

In Bad Aibling wird es jedoch nicht einfach für die Landsberger - das Hinspiel hatte HSB, damals noch in guter Besetzung, deutlich mit 56:85 verloren. Allerdings scheint bei den Gastgebern, die Rang 10 belegen und nicht mehr weiter nach unten rutschen können, die Luft raus zu sein. Zuletzt hatte es für Bad Aibling einige deutliche Niederlagen gegeben. Die Landsberger dagegen verbuchten zuletzt einen 78:64-Heimsieg gegen Gröbenzell. „Vermutlich können wir in fast derselben Aufstellung antreten wie zuletzt“, ist Geiger zuversichtlich - das wäre fast schon ein Novum für die Landsberger in dieser Saison.