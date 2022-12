Silvesterlauf in Landsberg für den guten Zweck

Jahn Landsberg lädt wieder ein, das Jahr sportlich zu beenden. Beim Silvesterlauf werden auch in diesem Jahr Spenden gesammelt.

Nach der Corona-Zwangspause kann in diesem Jahr wieder ein „richtiger“ Silvesterlauf stattfinden. Die FT Jahn Landsberg lädt am Samstag, 31. Dezember, dazu ein. Es geht – wie in den Jahren zuvor wieder um den guten Zweck.

Zwei Jahre hat der Silvesterlauf zwar nicht pausiert, musste aber in coronakonformer Weise abgehalten werden: 2020 mussten die Läuferinnen und Läufer noch jeweils für sich an den Start gehen, im vergangenen Jahr achtete man genau auf die nicht mehr ganz so strengen Kontaktbeschränkungen und ging nur mit viel Abstand auf die Strecke. Nun kann endlich wieder gemeinsam gelaufen werden.

Um 14 Uhr fällt der Startschuss in Landsberg

Der Startschuss ist um 14 Uhr am Vereinsheim der FT Jahn Landsberg, zum Aufwärmen treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits eine halbe Stunde vorher. Und auch diesmal geht es nicht so sehr um die Zeit, sondern vielmehr um den guten Zweck. Seit dem ersten Silvesterlauf wird für eine gemeinnützige Organisation oder Einrichtung gesammelt. In diesem Jahr gehen die Spenden an den Gehörlosenverein Landsberg/Kaufering. Dabei kann natürlich auch gespendet werden, ohne zu laufen.

Auf die Sportlerinnen und Sportler wartet eine rund acht Kilometer lange Strecke, die vom Jahnplatz über das Inselbad in den Wildpark führt und über die Landsberger Altstadt geht es wieder zurück zum Start. Ebenso willkommen wie die Läuferinnen und Läufer sind natürlich auch alle Walkerinnen und Walker. Die Teilnahme erfolgt in eigener Verantwortung. (mm)