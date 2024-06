Laufen

vor 34 Min.

Spendenlauf in Weil wird zu einem Dorffest für den guten Zweck

Beim Spendenlauf in Weil wurde wieder ein neuer Teilnehmerrekor erzielt.

Plus Zum dritten Mal findet in Weil ein Spendenlauf statt. Wieder verbuchen die Ausrichter einen Teilnehmerrekord, doch nicht allein das zählt.

Von Margit Messelhäuser

Ein ganzes Dorf ist auf den Beinen, so lässt sich die dritte Auflage des Spendenlaufs in Weil zusammenfassen. Bereits zum dritten Mal hat der FC Weil zu dieser Veranstaltung eingeladen und wieder wurden es mehr Teilnehmer. Am Ende gingen 443 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke - die einen, um eine gute Zeit zu erzielen, die anderen, einfach um Spaß zu haben. Gemeinsam hatten aber alle, dass sie mit ihrem Start einen guten Zweck unterstützten.

Beim Geierstadel in Weil herrschte schon vor dem Start Hochbetrieb: Während sich einige Läuferinnen und Läufer aufwärmten, nutzten Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich gleich mal mit Kaffee und Kuchen zu versorgen. Neben den verschiedenen Ständen war auch ein kleines Zelt mit Tischen und Bänken aufgestellt. "Zum Glück regnet es aber nicht", sagte Lucia Höß vom Organisationsteam. "Das Wetter ist fürs Laufen eigentlich perfekt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen