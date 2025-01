Erster Dreikönigslauf in Landsberg für den guten Zweck

Statt eines Silvesterlaufs gab es in diesem Jahr einen Dreikönigslauf: Das neu gegründete Laufsport-Team Landsberg hat dazu erstmals eingeladen und ist mit der Premiere sehr zufrieden. Dabei ging es nicht nur darum, sportlich ins neue Jahr zu starten, es wurde auch für den guten Zweck gesammelt.

Besser hätte die Premiere kaum ausfallen können: Bei besten Bedingungen fand der erste Dreikönigslauf in Landsberg statt. „Wenn ich da an den Vortag denke, als es noch geregnet hat“, freute sich Organisator Otto Fischer über das perfekte Wetter. Bei Sonnenschein und Temperaturen um die 10 Grad trafen sich 18 Teilnehmende beim Parkplatz am Altöttinger Weiher. Eingeladen waren neben Läufern auch Walker und Radfahrer. Die Strecke führte am Lech entlang nach Kaufering und über das Penzinger Feld wieder zurück zum Ausgangspunkt. Dabei ging es aber nicht um Bestzeiten: „Wir wollten einfach sportlich ins neue Jahr starten“, so Fischer.

Der Dreikönigslauf soll fortgeführt werden

Und dabei auch etwas Gutes tun, denn bei diesem Lauf wurden Spenden gesammelt. Fischer erklärte vor dem Start, dass diese Gelder dem Initiativkreis Frauenhaus Landsberg und der Arche Landsberg zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt 250 Euro kamen bei der Aktion zusammen, diese werden je zur Hälfte den beiden Organisationen gespendet. Ein Erfolg war auch der Lauf selbst, alle kehrten wieder gesund und unfallfrei zum Start zurück - dort wurde dann mit einem Glas Sekt oder Glühwein auf das neue Jahr angestoßen. „Wir freuen uns schon auf den Dreikönigslauf 2026“, blickte Otto Fischer nach vorne - diese Veranstaltung soll nicht einmalig bleiben. (AZ)