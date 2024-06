Laufsport

vor 16 Min.

Regionaler Schulterschluss läuft gegen Kinderkrebs an – und rettet so Leben

Plus Die Forschung zu Kinderkrebs hinkt hinterher. Eine Initiative aus Geltendorf stemmt sich seit 15 Jahren dagegen – und erhält sportliche Unterstützung aus Weil.

Von Max Kramer

Wenn am Sonntag in Weil Hunderte Läuferinnen und Läufer an den Start gehen, dann werden sie das vielleicht für ihre Fitness tun, vielleicht für eine persönliche Bestzeit. In jedem Fall aber für Menschen wie Nils. Außenstehende können kaum nachvollziehen, was er in seinem jungen Leben durchleben musste, die Untersuchungen, die OPs, das Bangen. Die Diagnose im Alter von drei Jahren: Krebs. Es gab Phasen, da schien der Kampf aussichtslos. Doch Nils lebt, er ist ein erwachsener Mann. Zu verdanken hat er das auch einer Initiative seiner Eltern. Seit rund 15 Jahren verschreibt sie sich von Geltendorf aus der Unterstützung krebskranker Kinder – und kann all das nur durch Hilfsaktionen wie den bevorstehenden Spendenlauf des FC Weil leisten.

Jedes Jahr erkranken in Bayern 400 bis 450 Kinder an Krebs. Die Zahl ist hoch, gemessen an knapp 70.000 jährlich krebserkrankten Erwachsenen im Freistaat aber überschaubar. Und genau das ist ein Problem: Aufgrund der geringeren Fallzahlen sind krebskranke Kinder als "Zielgruppe" weniger lukrativ für die Pharma-Industrie – mit der Folge, dass die Forschung hinterherhinkt, zahlreiche Medikamente und Therapien sind nur für Erwachsene zugelassen. Zwar können viele betroffene Kinder auf "konventionellem" Weg gut behandelt werden, die Heilungschancen liegen im Schnitt bei rund 80 Prozent und damit vergleichsweise hoch. Doch für jene, die schwer erkrankt sind oder einen Rückfall erleiden, bleibt oft nur eine Hoffnung: die Teilnahme an einer Studie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen