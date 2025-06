Philipp Anders holt sich im Kugelstoßen den nächsten schwäbischen Meistertitel

Bei hohen Temperaturen nahm der Kauferinger Leichtathlet Philipp Anders an den schwäbischen Leichtathletikmeisterschaften im Augsburger Rosenaustadion teil. Dort trat er ausschließlich im Kugelstoßwettbewerb an - und das wieder sehr erfolgreich.

Nach den bisherigen Saisonleistungen der Konkurrenten von Anders war von einem spannenden Wettkampf auszugehen. Schon beim Einstoßen zeichnete es sich ab, dass drei Athleten den Titel des schwäbischen Meisters unter sich ausmachen würden: Lorenz Hiebeler von der LG Oberstaufen, Simon Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim und eben Philipp Anders. Alle drei Athleten hatten im Saisonverlauf schon Weiten jenseits der 11-m-Marke erzielt. Dabei lagen Simon und Lorenz mit jeweils 11,24m nur knapp hinter dem 15-jährigen Kauferinger.

Philipp Anders startet mit einer starken Leistung in die Meisterschaft

In den ersten beiden Runden sah es zunächst danach aus, als könnte sich Philipp Anders auch diesmal gegen seine schärfsten Mitkonkurrenten durchsetzen. Mit einer Weite von 11,65m setzte er sich im ersten Versuch an Position eins. Im dritten Versuch jedoch steigerte sich Simon Stiastny und erzielte mit 11,44m eine neue persönliche Bestleistung - der Wettkampf war wieder spannend. In der nächsten Runde verbesserte Anders seine Leistung nochmal auf eine Weite von 11,70m und konnte mit 26cm Vorsprung vermeintlich beruhigt in den letzten der sechs Versuche gehen.

In diesem aber trumpfte Lorenz Hiebeler mit einem fulminanten Versuch nochmal auf. Er steigerte seine bisherige Bestleistung um mehr als 50 cm und setzte sich mit 11,75m an die Spitze des Feldes. Damit hatte Hiebeler genau die Weite erzielt, mit der Philipp Anders in Schwaben bis zu diesem Zeitpunkt die Bestenliste anführte. Als bisher Führender hatte der Sportler des VfL Kaufering aber noch einen Versuch übrig, um sich wieder an die Spitze der Konkurrenz zu setzen und somit nach vielen Jahren den schwäbischen Meistertitel wieder nach Kaufering zu holen.

Anders bereitet sich jetzt für die bayerische Meisterschaft vor

Der junge Athlet hielt dem Druck beeindruckend stand. Mit verbesserter Technik und guter Schnelligkeit katapultierte Philipp die vier Kilogramm schwere Kugel auf eine neue persönliche Bestweite von 12,13m. Als Lohn für seine tolle Leistung wurde Philipp Anders im Anschluss bei der Siegerehrung die Meisterschaftsmedaille überreicht. Damit holte er sich nach dem Diskuswurftitel nun auch den Kugelstoßtitel in Schwaben. In den nächsten Wochen wird sich Philipp Anders nunmehr wieder verstärkt dem Techniktraining widmen, um in vier Wochen bei den bayerischen Meisterschaften in Ingolstadt gute Leistungen erzielen zu können. (AZ)