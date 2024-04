Ammersee-Höhenweglauf verzeichnet neuen Teilnehmerrekord

Die Organisatoren sind kurz davor, den Ammersee-Höhenweglauf wegen des schlechten Wetters abzusagen. Dann verbuchen sie einen Teilnehmerrekord.

Draußen herrschte ungemütliches Aprilwetter mit niedrigen Temperaturen und teils böigem Wind. Im Vereinsheim des TSV Schondorf bereiteten Manuela Würdinger und Roja Gepp die letzten Startunterlagen für den Ammersee-Höhenweglauf vor, als kurz vor 9 Uhr, also noch vor dem offiziellen Termin, der erste Teilnehmer vor ihnen stand, um seine Startnummer abzuholen. Ein guter Anfang, aber wie viele der gemeldeten 288 Läufer würden unter diesen widrigen Umständen tatsächlich an den Start gehen? Mehr als je zuvor war die erfreuliche Erkenntnis.

Das Organisationsteam unter der Leitung von Peter Würdinger war von Beginn an zuversichtlich: „Viele Läuferinnen und Läufer, die sich zu so einem Wettbewerb anmelden, lassen sich durch schlechtes Wetter nicht abschrecken“, so Würdingers gelassene Prognose. Und er behielt recht: Zum Start um 15 Uhr hatten 238 Läufer aller Altersgruppen ihre Startnummer abgeholt und standen bereit. Das hatte dann aber auch Würdinger überrascht: „Das ist Rekord, so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten wir noch nie. Und das trotz des rauen Wetters.“

Bambini und Kinder gehen als erste auf die Strecke

Der Wettbewerb startete mit dem Bambini-Lauf über 200 Meter. 18 aufgeregte Jungen und Mädchen standen am Start, als erste ins Ziel kamen Milan Metz und Kimia Kargl. In der Klasse der Kinder traten 36 Buben und Mädchen über die 400 Meter an. Dort setzten sich Bene Frühauf und Lucie Emmert durch. Die vier Hauptwettbewerbe über fünf und zehn Kilometer sowie ein Halbmarathon und eine Nordic-Walking-Konkurrenz gingen gemeinsam auf die Strecke. Mittlerweile hatte sich das Wetter auch etwas gebessert - zu spät, denn auf einige geplante Aktivitäten, wie etwa den beliebten Luftballonwettbewerb und die Hüpfburg hatten die Organisatoren verzichten müssen.

Exakt 19 Minuten und 24 Sekunden nach dem Start der Hauptwettbewerbe erreichte der Sieger des Fünf-Kilometer-Laufs, Gregor Kupfer, das Ziel, gefolgt von Olivier Charrier (19:52) und Moritz Neudel (20:40). Bei den Damen siegte Lena Sophie Will (21:30), Zweite wurde Sabine Benkert 25:46). Die Drittplatzierte erstaunte Organisationsleiter Würdinger: Die zehnjährige Anna Baudisch hatte sich in den Hauptwettbewerb getraut und lief die Strecke in 26:31. Würdinger: „Das ist eine unglaublich gute Zeit für eine Läuferin dieses Alters. Toll.“ Der Nordic-Walking-Wettbewerb beherrschten bei den Herren Hans-Jürgen Sedlmayr (40:59), Risto Griesang (44:34) und Anton Schwaiger (48:43). Bei den Damen ging Rosi Schwaiger (48:05) knapp vor Marie-Luise Weigert (48:07) und Nicole Schleicher (50:16) durch den Zielbogen.

Organisatoren erhalten viel Lob

Die schnellste Zeit über zehn Kilometer lief Dominic Wimmer (36:50), gefolgt von Leo Gall (43:53) und Christian Schöner (43:55). Bei den Damen siegte Carina Neizert (47:22), vor Iris Gall (47:25) und Anna-Maria Rösch (47:44). Den Halbmarathon dominierte Thomas Tietz vom Landheim in einer hervorragenden Zeit (1:19:00), Zweiter wurde Alexander Gepp (1:24:53), Ulf Deppert (1:31:18) landete auf dem dritten Platz. Nach der Siegerehrung im Vereinsheim des TSV Schondorf durfte sich das Organisationsteam über eine gelungene Sportveranstaltung freuen, wie ihnen von den Teilnehmern bestätigt wurden. Detaillierte Ergebnisse und Teilnehmerkommentare unter: www.ammersee-hoehenweglauf.tsv-schondorf.de. (AZ)

