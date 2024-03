Crossläufer Anders verpasst nur knapp das Treppchen

Bei der schwäbischen Meisterschaft im Crosslauf gerät Jonathan Anders am Start in eine Rangelei. Der Nachwuchssportler legt eine beachtliche Aufholjagd hin.

Am Ende war die Strecke einfach zu kurz: Bei der schwäbischen Meisterschaft im Crosslauf erwischte Jonathan Anders vom VfL Kaufering einen schlechten Start und konnte den Zeitverlust nicht mehr wettmachen. Am Ende fehlten ihm nur sechs Sekunden zur Bronzemedaille.

Jonathan Anders rollt das Starterfeld von hinten auf

Die 22 Starter der Klasse U12 wurden auf eine 1,5 Kilometer lange Strecke geschickt, allerdings gab es gleich am Start eine Rangelei, die Anders viel Zeit kostete. So kam der amtierende Kreismeister über die 800m-Strecke erst als 19 auf die Strecke, die gleich mit einem rund 200 Meter langen Anstieg begann. Trotzdem machte der Läufer des VfL Kaufering Position um Position gut, arbeitete sich im Starterfeld unter die Top-Ten und lag kruz vor dem Ziel auf Platz fünf. Mehr ging nicht - am Ende fehlten ihm mit seiner Zeit von 6,25 Minuten gerade mal sechs Sekunden zum dritten Platz. Angesichts der Schwierigkeiten zu Beginn eine beachtliche Leistung. (AZ)