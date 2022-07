Der Schondorfer Maximilian Lohse holt Bronze über 1500 Meter

Maximilian Lohse aus Schondorf startet bei der bayerischen Meisterschaft von Special Olympics. 2018 war er „LT-Sportler des Jahres“.

Das harte Training hat sich gelohnt: Mittelstreckenläufer Maximilian Lohse aus Schondorf lief bei den bayerischen Meisterschaften von Special Olympics in Regensburg an seinen Konkurrenten vorbei und holte in einem spannenden Endspurt Bronze über 1500m. Ein großer und hart erarbeiteter Erfolg für den geistig behinderten 31-jährigen Sportler, der erst im Mai und Juni eine Corona-Erkrankung überstanden hat. Diese hatte auch seinen Start bei den deutschen Meisterschaften verhindert.

Bei dem Wettkampf war – trotz der brütenden Hitze – Gänsehaut angesagt. Nach einem hervorragenden Start ging Lohse, der 2018 auch zum LT-Sportler des Jahres gekürt worden war, im Finale von Regensburg gleich in Führung. Der Kampf um die Spitze dauerte zunächst bis zur 400m-Marke an.

Das Läuferfeld zieht sich auseinander

Zu Beginn der zweiten Runde verlor Lohse die Führung, das Feld zog sich auseinander. Der Schondorfer hängte sich an den drittplatzierten Läufer – ein Fehler wie sich später herausstellte. Dieser war zu langsam. Der Abstand zu den Führenden war nunmehr nicht mehr aufzuholen. Dennoch ließ Maximilian Lohse ein tolles Finish folgen, bei dem er sich mit einem sensationellen Endspurt die Bronzemedaille holte. Lohse war überglücklich und konnte – insbesondere nach der Corona-Erkrankung – mehr als zufrieden sein.

Unterstützung durch den Olympia-Stützpunkt München

Der Schondorfer ist seit 2007 in der Leichtathletik und hier auf den Strecken 1500m und 5000m aktiv. Auf beiden Distanzen erzielte er schon viele nationale und regionale Erfolge. Möglich wurden und werden diese Erfolge durch eine hervorragende Unterstützung seitens des Olympia-Stützpunktes in München und die Betreuung durch die BLV-Trainer Peter Rabenseifner und Korbinian Mayr.

Rund fünfmal wöchentlich heißt es im Training Tempoläufe absolvieren, Schnelligkeit trainieren, sich bei Stabilitätstraining zu formen und die Kraft zu erhöhen. Nicht immer ein Zuckerlecken, aber Maximilian Lohse ist mit seiner fröhlichen Art immer fleißig dabei – das zeigen auch seine Erfolge. (AZ)

Lesen Sie dazu auch