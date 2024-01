Felicitas Anders erreicht Norm für die bayerische Meisterschaft

Felicitas Anders vom VfL Kaufering löst bei der südbayerischen Meisterschaft über 1500 Meter das Ticket für die nächsten Titelkämpfe. Auch auf kurzer Strecke ist sie erfolgreich.

Einen tollen Erfolg kann Felicitas Anders vom VfL Kaufering verbuchen: Die 16-jährige Leichtathletin qualifizierte sich für die bayerische Meisterschaft im 1500-m-Lauf. Doch auch über eine kürzere Distanz zeigte sich bei der südbayerischen Meisterschaft eine sehr gute Leistung, vor allem, da sie erst wenige Wettkämpfe absolviert hat.

In der Aufwärmhalle der Olympischen Spiele von 1972, der Werner-von-Linde-Halle, trat die Läuferin bei der südbayerischen Meisterschaft über die 800 Meter in der Klasse U18 an. In einer Zeit von 2:48,22 min belegte sie den guten siebten Rang.

Der Plan der 16-Jährigen geht perfekt auf

An selber Stelle trat sie bei den südbayerischen Meisterschaften über 1500 m an, und zwar bei der U20. Eine Zeit von 5:45 min musste unterboten werden, um das Ticket für die bayerische Meisterschaft zu lösen. Von Beginn an hielt sich Felicitas an die zuvor errechnete Marschroute und konnte auf den letzten 400 Metern sogar noch mal das Tempo forcieren. Nach 5:28,96 Minuten kam sie ins Ziel und erreichte in dem gut besetzten Teilnehmerfeld wiederum den 7. Platz.

Mit der erzielten Zeit sicherte sie sich problemlos die Startberechtigung für die bayerischen Meisterschaften, die Mitte Februar ausgetragen werden. Zudem hat nicht viel gefehlt – nur gut acht Sekunden, und sie hätte sich auch noch für die süddeutschen Meisterschaften qualifiziert. (AZ)