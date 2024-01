Leichtathletik

29.01.2024

Geschwister Anders sind auch im Gelände schnell unterwegs

Jonathan Anders (links) belegte beim Crosslauf in Kemmern den 2. Platz.

Jonathan und Felicitas Anders vom VfL Kaufering treten beim Crosslauf in Kemmern an. Beide überzeugen in den Nachwuchsklassen.