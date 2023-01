Landsberg: Beim Silvesterlauf das Jahr sportlich beendet

Beim Silvesterlauf in Landsberg werden auch 2022 wieder Spenden gesammelt. Demnächst steht ein Jubiläum an.

Nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen konnten sich die Sportlerinnen und Sportler 2022 wieder zum Silvesterlauf in Landsberg treffen. Auch wenn es nicht so viele waren, wie sich Organisator Otto Fischer erhofft hatte, die Spendensumme kann sich auch diesmal wirklich sehen lassen.

Eigentlich hätte alles gepasst an Silvester: Perfektes Wetter, fast frühlingshaft, und keine Einschränkungen mehr. „Ich hatte schon gedacht, dass ein paar mehr kommen würden“, meinte Otto Fischer. Gut 20 Läuferinnen und Läufer nahmen die Strecke in Angriff. „Und alle sind wieder heil angekommen“, sagte Fischer – verlaufen habe sich auch niemand, fügte er mit einem Schmunzeln an.

Mehr als 2000 Euro für den Gehörlosenverein Landsberg/Kaufering

Gesammelt wurde diesmal für den Gehörlosenverein Landsberg/Kaufering. Und da war Fischer schon im Vorfeld wieder sehr aktiv gewesen: 2000 Euro waren bereits vor dem Lauf zusammen gekommen. „Ich hatte sehr großzügige Spender aus dem Fuchstal, da bin ich sehr dankbar“, so der Organisator. Beim Lauf selbst kamen noch mal rund 200 Euro dazu.

Auch wenn die Teilnehmerzahl ein bisschen enttäuschend war, im kommenden Jahr soll es den Silvesterlauf auf jeden Fall wieder geben, dann feiert die Veranstaltung der FT Jahn Landsberg nämlich ihr zehntes Jubiläum. (mm)