Philipp Anders erzielt im Kugelstoßen neue Bestleistung

Mit einer neuen persönlichen Bestleistung kehrte Philipp Anders vom Weihnachtskugelstoßen in München zurück. Der 14-jährige Kauferinger erzielte im dritten Versuch mit der vier Kilogramm schweren Kugel eine Weite von 10,13 m. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld konnte er seine bisherige Bestleistung um fast 1,5 m steigern.

Der verdiente Lohn für seine Leistung war Rang 2 in der Altersklasse M14 und ein Platz auf dem Podium. Die Veranstaltung in der Aufwärmhalle der Olympischen Spiele von 1972 war der Auftakt zu mehreren Hallen-Wettkämpfen für den großgewachsenen Athleten. Mitte Januar 2025 startet Philipp an gleicher Sportstätte bei den südbayerischen Meisterschaften. (AZ)