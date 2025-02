Philipp Anders überzeugt bei der bayerischen Meisterschaft

Mit einem sehr guten sechsten Platz kehrte Leichtathlet Philipp Anders von der bayerischen Meisterschaft zurück. Der 14-Jährige vom VfL Kaufering hatte dabei noch etwas Pech, da zwei seiner Versuche beim Diskuswerfen knapp ins Aus gegangen waren. Doch mit dem gültigen stellte er sein Talent unter Beweis, und das unter schwierigen Bedinungen.

Bei der südbayerischen Meisterschaft hatte sich der 1,90-Meter große Athlet mit dem Diskus für die Bayerische qualifiziert. In München erzielte er gleich mit seinem ersten Wurf mit 30,19 Metern eine neue persönliche Bestzeit: Um mehr als dreieinhalb Meter weiter schleuderte er die ein Kilogramm schwere Scheibe. Damit hatte Anders die Qualifikation für die bayerische Meisterschaft schon in der Tasche und belegte vorübergehend den vierten Platz. Im weiteren Verlauf des Wettkampf konnte sich Philipp Anders nicht mehr steigern, doch mit Platz sieben im Endklassement durfte er sehr zufrieden sein.

Im Kugelstoßen verpasst Philipp Anders die Norm

Nicht ganz so gut lief es für ihn beim Kugelstoßen, seiner etwas schwächeren Disziplin. Zwar erreichte er sein gesetztes Ziel, ins Finale der besten acht Kugelstoßer einzuziehen, doch mit seiner besten Weite von 9,52 Metern verpasste er die Qualifikation. Am Ende belegte er bei der südbayerischen Meisterschaft aber den respektablen achten Platz.

Wiederum in München wurden dann auch die bayerischen Meisterschaften ausgetragen - für die jungen Athleten unter erschwerten Bedingungen. Kurzfristig war der Zeitplan geändert worden und so mussten Anders und seine Konkurrenten am Abend unter Flutlicht bei nasskaltem Wetter antreten. Doch der 14-jährige Diskuswerfer ließ sich nicht aus dem Konzept bringen: Mit einer weiteren neuen persönlichen Bestleistung von 31,79 Metern zeigte er sein Potenzial. Dabei wäre für ihn sogar noch mehr möglich gewesen, doch seine beiden besten Versuche landeten knapp außerhalb des Sektors und waren deshalb ungültig gewesen. Für seine Leistung belohnte sich der VfL-Athlet aber mit dem tollen sechsten Platz und hat sich damit im Vergleich zur Südbayerischen noch mal gesteigert. (AZ)