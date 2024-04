Sportler des TSV Landsberg auf dem Treppchen

Bei der offenen Münchner Meisterschaft schaffen es Jana Klinger und Yannik Bergmann aufs Treppchen. Beide überzeugen mit neuen persönlichen Bestleistungen.

Bei der offenen Münchner Meisterschaft zeigten sich zwei Leichtathleten des TSV Landsberg von ihrer besten Seite. So schafften es Jana Klinger und Yannik Bergmann aufs Siegertreppchen.

Mit einer neuen persönlichen Bestleitungen über die 80m Hürden in 14,34s und einer verbesserten Leistung über die 800m in 2:32,43min holte sich die 15-jährige Jana Klinger den 2. Platz in ihrer Altersgruppe. "So langsam kristallisiert sich heraus, dass die Mittelstrecken ihre Spezialdisziplinen sind", kommentierte Trainer Yannik Bergmann die Erfolge der Landsbergerin.

Der Trainer ist im Speerwurf erfolgreich

Auch Bergmann selbst war bei dieser Meisterschaft am Start. Dabei durfte sich der 22-jährige Landsberger ebenfalls über persönliche Bestleistungen freuen. Neben den 11,89s auf die 100m erkämpfte er sich den 2. Platz beim Speerwurf mit einer Weite von 47,19m in der AK Männer/Aktive. Die Abteilung Leichtathletik beim TSV Landsberg bietet die Mehrkampf-Sportarten Sieben- und Zehnkampf an. Darüber hinaus kann sich aber jeder Athlet auf verschiedene Disziplinen spezialisieren. (AZ)

