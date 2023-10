Luftgewehr

vor 18 Min.

Die FSG Dießen macht Werbung für den Schießsport

Plus In den Heimwettkämpfen der 1. Bundesliga Luftgewehr zeigt die FSG Dießen tolle Leistungen. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer können auch einen Sieg der Gastgeber bejubeln.

Von Margit Messelhäuser

Die FSG Dießen klettert in der 1. Bundesliga Luftgewehr auf den dritten Tabellenplatz: Beim Heimwettkampf zog das Team vom Ammersee in beiden Wettkämpfen alle Register.

Mit Ratschen, Tröten und Klappern waren die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Dießener Mehrzweckhalle versehen und sorgten für ohrenbetäubenden Lärm. Und das nicht erst beim Wettkampf der FSG Dießen. „Die Halle war von Anfang an so gut gefüllt“, sagte Dießens Schützenmeister Jakob Stainer. Und dem Publikum wurde auch viel geboten. „Wir wollten einen spannenden Wettkampf gegen Bund München liefern“, sagte Stainer. Das gelang alle mal. Auf großen Leinwänden wurden die Ergebnisse der Schützinnen und Schützen angezeigt. Dabei wurden immer die Führenden in den jeweiligen Duellen grün unterlegt, sodass auch Nicht-Experten den Verlauf des Wettkampfs gut verfolgen konnten.

