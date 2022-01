Endet das "Abenteuer Bundesliga" für die FSG Dießen bereits?

Plus Dießens Luftgewehrmannschaft muss stark ersatzgeschwächt in den letzten Wettkampf der 1. Bundesliga gehen. Der Abstieg droht, aber es könnte noch eine zweite Chance geben.

Die Flinte wirft man bekanntlich nicht gleich ins Korn. Dies gilt auch für das Luftgewehrteam der FSG Dießen beim letzten Wettkampfwochenende in der 1. Bundesliga Süd. Der Neuling vom Ammersee kann als Vorletzter der drohenden Relegation mit den Aufstiegsanwärtern der 2. Liga wohl nur noch entgehen, wenn er gegen die starken Gegner Niederlauterbach und Saltendorf zwei sensationelle Siege landen würde. Ohne Hochform auf allen fünf Positionen geht sowieso nichts.