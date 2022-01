Luftgewehr

vor 19 Min.

FSG Dießen erreicht das Minimalziel in der Bundesliga

Plus Beim Saisonfinale in der Bundesliga gelingt Dießens Schützen kein Sieg. Das Team kämpft mit schlechten Voraussetzungen. Ein wichtiger Wettbewerb steht noch an.

Von Christian Mühlhause

Das erhoffte Wunder ist für die Luftgewehrschützen der FSG Dießen in der 1. Bundesliga Süd ausgeblieben. Der Verein konnte sich den Klassenerhalt am letzten Wochenende der Saison nicht mehr direkt sichern und muss in die Relegation. Die Zeichen standen vor den Partien gegen Niederlauterbach und Saltendorf allerdings nicht gerade günstig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

