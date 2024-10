Keine lange Reise müssen die Luftgewehr-Schützen der FSG Dießen für ihre ersten beiden Wettkämpfe in der 1. Bundesliga auf sich nehmen: Auf der Olympia-Schießanlage in München/Hochbrück will die Mannschaft um Olympionike Maximilian Ulbrich gegen Prittlbach und Kronau die ersten Punkte einfahren.

