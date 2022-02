Stoffen aus Meisterschaftskurs

Viele Partien in der Gauoberliga sind bereits abgesagt.

Kommende Woche soll im Schützengau Landsberg die Rückrunde für die Luftgewehrteams beginnen. Doch wie viel Mannschaften angesichts der Corona-Welle überhaupt an den Stand gehen, ist fraglich. Schon jetzt sind viele Partien auf einen späteren Zeitpunkt im April verlegt. Erster Anwärter auf den Gesamtsieg ist Stoffen, das allein ohne Verlustpunkt die Tabelle der Gauoberliga anführt. Die Stoffener zählen schon einige Jahre zur Spitzengruppe in der höchsten Klasse des Gaus. Nach dem Meisterstück 2017 visieren sie erneut den Titel an. Ein wichtiger Schritt war der 1523:1507-Sieg beim nahezu gleichwertigen Tabellenzweiten Asch. (fü)