Stoffens Schützen holen erneut Titel mit dem Luftgewehr

Plus Stoffens Schützen gehören mit dem Luftgewehr zu den Spitzenteams im Gau Landsberg. Eine Entscheidung steht für die Mannschaft noch aus. Eine Ex-Größe steigt aus der Gauoberliga ab.

Stoffen zählt mit dem Luftgewehr schon viele Jahre zur Spitze im Schützengau Landsberg. In dieser Saison hat es nach 2017 und 2019 zum dritten Mal mit dem Meisterstück in der Gauoberliga und damit dem Gesamtsieg unter 75 Mannschaften geklappt. Vier Zähler Vorsprung vor Asch und Scheuring und der mit Abstand beste Ringschnitt aller Teams zeugen von der Stoffener Überlegenheit. Eine Entscheidung steht für das dominierende Team aber noch aus.