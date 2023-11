Luftpistole

07:11 Uhr

Reserve der Schützen aus Scheuring will daheim Überraschung schaffen

Im Schützenheim in Scheuring findet ein Wettkampf der 2. Bundesliga Luftpistole statt. Die Hausherren und Raisting sind Außenseiter in ihren Duellen.

Plus Die zweite Mannschaft von Edelweiß Scheuring empfängt in der 2. Bundesliga Luftpistole daheim den Spitzenreiter. Raisting kämpft um die ersten Punkte.

Für die Reserve der Scheuringer Luftpistolenschützen steht in der 2. Bundesliga der einzige Heimwettkampf der Saison an. Da der Aufwand, die Lechrainhalle dafür herzurichten, zu groß gewesen wäre, hat sich Edelweiß Scheuring eine Genehmigung geholt, den Wettkampf im Schützenheim austragen zu dürfen. Sportlich steht diesmal nur ein Duell an, das hat es aber in sich. Der ungeschlagene Tabellenführer Kehlheim Gmünd II reist an. Mannschaftsführer Fabian Ranzinger erklärt, warum sein Team am Samstag ab 12.30 Uhr dennoch nicht chancenlos ist, obwohl ein wichtiger Schütze nicht zur Verfügung steht.

„Mit Adrian Offer müssen wir auf unseren besten Athleten verzichten. Wir sind aber ein sehr ausgeglichenes Team und immer für eine Überraschung gut. Ich erwarte schon, dass es enge Duelle werden“, sagt Fabian Ranzinger. Der Aufsteiger vom Lechrain hat aktuell 4:8 Punkte in der Tabelle und eine ausgeglichene Bilanz bei den Einzelpunkten. Dies bedeutet Rang acht.

