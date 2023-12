Luftpistole

vor 48 Min.

Bayernliga: Edelweiß Stoffen baut auf den Heimvorteil

Bei Edelweiß Stoffen steht am Sonntag der zweite Heimwettkampftag in der Bayernliga Luftpistole an.

Plus In der Luftpistole Bayernliga treten die Edelweiß-Schützen erneut zu Hause an. Am Sonntag sind zwei Tabellennachbarn zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Zum zweiten Heimwettkampf lädt Edelweiß Stoffen am Sonntag ein. Der Aufsteiger in die Bayernliga Luftpistole erwartet ab 10 Uhr zwei Gegner, die punktgleich hinter dem Gastgeber liegen. Mit einem Sieg wäre das Team um Mannschaftsführer Helmut Ettner dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher.

Die Heimpremiere in der Bayernliga lief für die Stoffener überhaupt nicht nach Wunsch: Die Nerven spielten dem Team einen Streich und man musste sich in beiden Wettkämpfen geschlagen geben, obwohl mehr drin gewesen wäre. Diesmal aber soll es besser laufen – auch wenn der Druck nicht gesunken ist.

