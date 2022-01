Luftpistole

vor 18 Min.

Bundesliga: Scheuring gelingt zum Abschluss die Überraschung

Plus Die Edelweiß-Schützen feiern zu Hause einen gelungenen Abschluss in der 1. Bundesliga. In Scheuring blickt man auf eine durchaus turbulente Saison zurück.

Von Margit Messelhäuser

Einen Wermutstropfen gibt es beim Saisonabschluss der Scheuringer Luftpistolenmannschaft in der 1. Bundesliga: Wegen Corona durften keine Zuschauer in die Lechrainhalle. „Trotzdem herrschte eine prima Stimmung, und mit der Saison sind wir natürlich absolut zufrieden“, freut sich Schützenmeister Franz Berghofer. Denn beim Finale gelang noch eine Überraschung.

