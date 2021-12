Corona wirft den Zeitplan um

Im Bezirk werden viele Partien verlegt und einige Spitzenkräfte müssen pausieren. Stoffen liegt bislang gut im Rennen.

Die Corona-Pandemie hat auch den Ablauf der Punktkämpfe der Pistolenteams im Bezirk Oberbayern ganz schön durcheinandergebracht. Da gibt es Mannschaften, wie Stoffen in der Bezirksoberliga Nord-West, die ihr Vorrundenprogramm abgeschlossen haben. Andere Gruppen, wie die Bezirksoberliga Süd-West mit Rott als Landkreisvertreter, stehen dagegen noch ganz am Anfang.

In der Hoffnung auf bessere Zeiten wurden unzählige Begegnungen auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Kommt noch hinzu, dass einige Vereine nicht mit ihrem kompletten Aufgebot antreten können, weil einige bisherige Spitzenkräfte die 2G-Regel nicht erfüllen. Bei der letzten kompletten Saison als Neuling und Schlusslicht eigentlich noch ausgemustert, wurde Stoffen doch noch der Verbleib in der Oberbayernliga gestattet.

Und diesmal machen es die Edelweiß-Schützen deutlich besser. Was vor allem dem Zugang von Michaela Brosselt-Guggemos vom Zweitligisten Peiting zu verdanken ist. Die Ludenhausenerin entschied auf Position eins alle fünf Vorrundenpartien zu ihren Gunsten. Den Rest besorgte dann das Ettner-Quartett. Dies ist bei den 2:3-Niederlagen in Freienried und bei Tabellenführer SSVG Fürstenfeldbruck schiefgegangen, hat aber zum Abschluss der Vorrunde beim 3:2 in Nannhofen durch Florian und Helmut Ettner geklappt. Mit der Halbzeitbilanz von 6:4 kann man zufrieden sein.

Die beste Zwischenbilanz der Landkreisvereine kommt aus der Bezirksliga Süd-West mit der Doppelführung durch Riederau und Aufsteiger Apfeldorf. Riederau hatte auch beim zweiten Heimkampf gegen Schlusslicht Haid-Wessobrunn klar das Sagen. Wie gewohnt sorgte Ferdinand Kabrhel (371) für die höchste Ringzahl seines Teams.

Ohne seine große Stütze Michael Lechle kassierte Reisch zwei Heimniederlagen gegen Willprechtszell und Hollenbach und ist ans Tabellenende der Mini-Gruppe Bezirksliga Nord-West abgestürzt. Das konnte auch Gauschützenmeister Tino Fillinger mit starken 373 Ringen gegen Willprechtszell nicht verhindern.