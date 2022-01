Der Abstieg droht

Raisting hat aber noch eine Chance.

Schlechte Karten besitzen in dieser Saison die beiden sportlichen Aushängeschilder des Schützengaus Ammersee. Nach dem Luftgewehrteam der FSG Dießen in der 1. Bundesliga müssen nun auch die Raistinger Pistoleros um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bangen. Beim letzten kompletten Wettkampftag in dieser Saison musste die SG wieder einmal zwei 2:3-Niederlagen hinnehmen und ist dadurch auf den letzten Rang abgestürzt.

Aufs Gemüt geht vor allem die zweite Verlustpartie gegen Unteriglbach. Ulrich Kranz und Dirk Munker kamen nämlich jeweils nur um einen Ring zu kurz. Mit seiner Vormittagsleistung gegen Waldkirch II hätte Dirk Munker locker für den Gesamtsieg sorgen können.

Da Raistings Mannschaftsführerin Silke Westermann klar beherrscht wurde, reichten die Erfolge von Thomas Flakus in der Spitzenpartie und von Philipp Mößmer nicht ganz aus.

In der Auftaktpartie gegen Gastgeber Waldkirch II konnte sich nur das Schlussduo Philipp Mößmer und Dirk Munker durchsetzen. Ulrich Kranz kommt derzeit nicht an seine frühere Form heran. Sonst wäre auch hier ein Mannschaftserfolg möglich gewesen. Da nützt es nichts, dass die SG in der Wettkampfgruppe III in Waldkirch mit die besten Gesamtringzahlen erzielte. Nun liegen die Raistinger mit zwei Punkten Rückstand auf dem letzten Rang, der den direkten Abstieg in die Bayernliga bedeutet. Der Rangelfte dagegen darf in die Relegation – um zumindest das zu erreichen, braucht der Ammerseevertreter am Sonntag in Peiting in den zwei Nachholpartien zumindest einen Sieg.

Doch das wird schwer. Denn die HSG München II kann als Rangdritter mit zwei klaren Siegen noch den Meistertitel holen und der Vierte Rettenbach darf sich Hoffnungen auf die Aufstiegskämpfe zur 1. Bundesliga machen.