Egling muss zittern

Scheuring führt Bayernliga an.

Komplett unterschiedlich gelaufen ist es – wie erwartet – für die Pistolenteams aus dem Landkreis beim vergangenen Wettkampftag in der Bayernliga Südwest. Und eine Mannschaft muss nun richtig zittern.

Während Scheuring II nach klaren 4:1-Siegen über zwei Kellerkinder weiterhin mit zwei Zählern Vorsprung die Tabelle anführt, sind für den ersatzgeschwächten Aufsteiger Egling durch 0:5-Kanterniederlagen die ruhigen Zeiten vorbei.

Mehr als einen Ehrenpunkt hat Scheuring II den nicht ungefährdeten Teams aus Böbing und Neubiberg nicht überlassen. In beiden Partien erfolgreich waren Klaus Hopfensitz, Fabian Ranzinger und Fabian Maisterl. Ganz groß in Fahrt war gegen Neubiberg Mannschaftsführer Fabian Ranzinger, der mit ausgezeichneten 375 Ringen nahe an seine persönliche Bestleistung herankam. Auf dem Weg zum möglichen Titelgewinn müssen die Lechrainer vor allem den hartnäckigen Verfolger, das Team von Der Bund MünchenII, fürchten, der nur zwei Zähler zurückliegt.

Natürlich ist der Ausfall von Maximilian Schneider für das Eglinger Aufgebot nur schwer zu verkraften. Aber man muss auch feststellen, dass die Paartaler auf breiter Front erneut nicht an die Leistungen der vergangenen Erfolgsjahre herangekommen sind. In dieser Form bleibt gegen Spitzenteams wie die FSG Kempten II und Der Bund München II eben nur eine klare Schlappe übrig. Jetzt gilt es bis zum 16. Januar fleißig zu üben, falls es Corona überhaupt zulässt. Denn beim nächsten Wettkampftag stehen vorentscheidende Partien im Kampf um den Klassenerhalt gegen Böbing und Neubiberg an.