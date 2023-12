Luftpistole

Für Scheuring kann es in der 2. Bundesliga noch mal eng werden

Die Scheuringer Schützen (rote Shirts) haben in der 2. Bundesliga den Klassenerhalt noch nicht sicher geschafft.

Plus In der 2. Bundesliga Luftpistole steht der vorletzte Wettkampftag an. Für Raisting dürfte die Abschiedstour beginnen, doch auch Scheuring ist noch nicht aus dem Schneider.

Es bleibt spannend in der 2. Bundesliga Luftpistole: Noch hat die zweite Mannschaft von Edelweiß Scheuring den Klassenerhalt nicht geschafft. Für Raisting ist zwar rechnerisch der Verbleib in der zweithöchsten Klasse noch möglich – wahrscheinlich ist er aber nicht mehr.

Auf die Raistinger warten am vorletzten Wettkampftag zwei denkbar schwere Aufgaben. In Obertraubling, wo die zweite Mannschaft von Kehlheim-Gmünd den Wettkampf austrägt, geht es für das Ammersee-Team gegen den Tabellendritten und gegen den Ausrichter, der die Tabelle anführt. Dass die Raistinger, aktuell Schlusslicht der Zweiten Liga, ausgerechnet dort ihre ersten Pluspunkte einfahren, ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Vermutlich werden die Raistinger die Rote Laterne mit ins neue Jahr nehmen, in dem der letzte Wettkampftag ansteht.

