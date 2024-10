Für Scheurings Schützen wird es in der Bundesliga wieder ernst

Waren es für die Scheuringer Luftpistolen-Schützen bislang in der 1. Bundesliga Partien, bei denen es punkten konnte, aber nicht musste, so ist diesmal ein Sieg Pflicht. Ganz anders sieht es bei der zweiten Mannschaft in der 2. Bundesliga aus, da geht das Team um Mannschaftsführer Fabian Ranzinger in beiden Begegnungen als Außenseiter an den Stand. Auch in der Bayernliga Luftpistole werden am Wochenende wieder Stoffen und Raisting um Punkte kämpfen.

