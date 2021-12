Gute Nachrichten von den Bayernliga-Schützen aus dem Kreis Landsberg

Plus Das Luftpistolen-Team von Scheuring führt die Tabelle der Bayernliga weiterhin an. Aufsteiger Egling kommt dem Klassenerhalt immer näher.

Gute Nachrichten gibt es von den Scheuringer Pistolenschützen nicht nur aus der 1. Bundesliga. Die Reserve der Lechrainer führt auch nach sechs Partien mit zwei Zählern Vorsprung die Tabelle der Bayernliga Süd-West an. Auch der zweite Verein aus dem Landkreis kann mit seinem Zwischenstand sehr zufrieden sein. Egling bleibt mit ausgeglichenem Punktekonto im Mittelfeld.